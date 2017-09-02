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Грицак хочет уголовной ответственности за посещение РФ политиками

Суббота, 2 сентября 2017, 11:23
Грицак хочет уголовной ответственности за посещение РФ политиками

Глава СБУ Василий Грицак предлагает ввести уголовную ответственность за посещение Российской Федерации депутатами, политиками и общественными деятелями.

Об этом он заявил в субботу, комментируя введение биометрического контроля для иностранцев с 2018 года.

"Это однозначно поможет нам в работе. Я поддерживаю инициативу президента. Я бы пошел еще дальше: я бы ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями", - сказал глава СБУ.

Как сообщалось, в субботу вступил в силу указ президента о введении с 2018 года биометрического контроля для въезда в страну иностранцев, в том числе граждан РФ.

Украинская правда

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Темы: ГрицакСБУРосcия
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