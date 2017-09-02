Сутки в зоне АТО прошли без потерь

За прошедшие сутки погибших или раненых в результате боевых действий в рядах ВСУ нет.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, интенсивность боевых действий остается на низком и среднем уровнях.

На Луганском направлении зафиксировано 4 обстрела, на Донецком – 14, на Мариупольском - 2.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что за минувшие сутки боевики открывали огонь 20 раз. Тяжелое вооружение не применялось.

Украинская правда