Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британия должна будет платить Брюсселю за Brexit до 2023 года - еврокомиссар

Суббота, 2 сентября 2017, 14:45

Великобритания должна будет осуществлять выплаты Брюсселю вплоть до 2023 года, то есть после официального выхода страны из ЕС.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Эттингер заявил, что не может быть никаких переговоров с Британией по торговому соглашению после Brexit, пока обе стороны не достигнут прогресса в "фундаментальных вопросах", включая будущие платежи Брюсселю.

"Европейский Союз надеется, что британцы будут придерживаться своих обещаний. Они должны полностью выполнить свои финансовые обязательства до конца 2020 года и продолжать осуществлять выплаты в ЕС до 2023 года", - сказал Эттингер.

Еврокомиссар по вопросам бюджета считает, что будущие права граждан ЕС в Британии и статус границы с Ирландией также должны быть решены до начала торговых переговоров.

Ранее Эттингер заявлял, что Лондон будет вынужден выплачивать в бюджет ЕС компенсационные выплаты до 2020 года.

Напомним, британская команда переговорщиков во главе с Дэвидом Дэвисом требует правовых разъяснений от должностных лиц Брюсселя относительно платы за процесс выхода из Европейского Союза.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники в британских правительственных кругах сообщило, что Великобритания готова заплатить Евросоюзу 40 млрд евро за Brexit. Зато от Брюсселя ожидают согласия обсудить торговое соглашение в рамках соглашения о будущем партнерстве.

Европейская правда 

Темы: ЕСВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
ЕС
Во власти Грузии допускают "несправедливое решение Брюсселя" о статусе кандидата
В ЕС насчитали более 4 млн человек из Украины, имеющих временную защиту
Reuters: ЕС начал подготовку санкций против Нигера
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: