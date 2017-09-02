Полиция подтвердила похищение парня на КПВВ "Станица Луганская"

Полиция подтверждает информацию о похищении боевиками 22-летнего жителя Луганской области на КПВВ "Станица Луганская".

Как сообщает отдел коммуникаций полиции Луганской области, данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

В полиции Луганской области отметили, что информация о незаконном лишении свободы 22-летнего жителя Станично-Луганского района поступила в полицию из прокуратуры района и базировалась на мониторинге интернет-сети.

"Проверкой данной информации установлено, что в 06.00 31 августа 22-летний житель Станично-Луганского района пересек линию разграничения в пункте пропуска пгт Станица Луганская и, находясь на неподконтрольной Украине территории, был лишен свободы боевиками незаконных вооруженных формирований "ЛНР", - говорится в сообщении.

Ранее Харьковская правозащитная группа сообщила, что боевики похитили молодого парня на КПВВ "Станица Луганская".

Похищенный житель с. Верхняя Ольховая Станично-Луганского района 1995 года рождения Николай Петухов, который подрабатывал на КПВВ грузчиком, помогая переносить сумки от украинского КПВВ к пункту пропуска боевиков.

В ХПГ также сообщили, что неделю назад при схожих обстоятельствах на КПВВ "Станица Луганская" со стороны боевиков был похищен другой молодой человек, который также был грузчиком, о его судьбе ничего не известно.

Украинская правда