В Брюсселе эвакуировали рейс Ryanair из-за выкрика "Аллах Акбар"

В Брюсселе эвакуировали пассажиров самолета Ryanair, который должен был лететь в Мадрид, из-за выходки одного из пассажиров, который прокричал "Аллах Акбар" и пошутил о бомбе на борту.

Об этом сообщает Mirror.co.uk.

Сообщается, что один из мужчин хотел развлечься, воскликнув "Аллах Акбар" (термин, использовавшийся террористами при многих недавних нападениях по всей Европе). Мужчина также сказал, что на борту находится бомба.

Группа из девяти пассажиров, включая шутника, заходила в уже заполненный рейс Ryanair, который готовился к вылету в Мадрид в 7:00 утра.

Однако из-за выходки пассажира, команда саперов вместе с собаками несколько часов проверяла каждый дюйм самолета, ища подозрительное устройство.

Все пассажиры и экипаж были эвакуированы, их багаж был также выгружен.

Сообщается, что саперы ничего не нашли, и самолету, в конце концов, было разрешено вылететь в 9.25, но без девяти "шутников".

Полиция Брюсселя подтвердила инцидент, согласно которому девять человек, которых высадили из самолета, были гражданами Бельгии.

Питер Де Вале с федеральной полиции сказал: "Командир полета отказался брать на борт этих девять человек".

Сообщается, что по крайней мере, одному из шутников светит обвинения прокуратуры после проведения расследования.

Европейская правда