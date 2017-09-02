В РФ подожгли штаб "Единой России"
Суббота, 2 сентября 2017, 17:57
В Красноярском крае несколько человек подожгли помещение, которое "Единая Россия" арендует для своего штаба.
Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на пресс-службу "ЕР".
Согласно сообщению, штаб в г. Назарово, который подожгли, находится в одноэтажном здании.
По информации "Единой России", группа людей выбила окно, бросила внутрь покрышки, облила их горючей смесью и подожгла. Охранник вызвал полицию. По его словам, нападающие кричали "Передайте привет "Единой России".
Как заявил представитель партии Алексей Додатко, произошедшее имеет "политическую подоплеку".
Правоохранительные органы начали доследственную проверку.
Как известно, 10 сентября состоятся выборы в городской совет г.Назарово.