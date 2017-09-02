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АТО: Боевики вели огонь только на донецком направлении

Суббота, 2 сентября 2017, 18:49

В субботу, 2 сентября, боевики вели огонь только на донецком направлении и только из стрелкового оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО по состоянию на вечер субботы.

"В районе проведения АТО противник существенно сократил количество огневых провокаций. С полуночи зафиксировано 4 случая открытия огня со стороны российско-оккупационных группировок - наименьшее количество за последние полтора месяца", - отметили в штабе.

На донецком направлении боевики вели провокационный огонь дважды недалеко от шахты Бутовка и один раз в районе Авдеевской промзоны.

На мариупольском направлении около 6:00 боевики применили гранатомет, на остальных позициях вдоль линии разграничения до 18:00 сохранялась тишина.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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