Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГПСУ заявили, что пресс-секретаря партии Саакашвили не задерживали

Суббота, 2 сентября 2017, 19:29

Представители Госпогранслужбы Украины не задерживали пресс-секретаря "Руху нових сил" Марьяну Поштар. 

Об этом 2 сентября заявил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

"Пограничники выявили вблизи границы неизвестную, которая несанкционированно проводила фото и видео съемку позиций на границе. В настоящее время проводятся командно-штабные учения и подобное усиление позиций происходит и на других участках", - заявил Слободян.

Он добавил, что гражданке, которой оказалась Марьяна Поштар, объяснили порядок съемок в контролируемом пограничном районе и "попросили на будущее согласовывать свои действия в соответствии с требованиями законодательства и Госпогранслужбы".

В свою очередь сама Поштар заявила, что ее "задержали на несколько минут, но вскоре, после того как в ситуацию вмешался старший по смене, отпустили", сообщает "Громадське".

Как известно, ранее в субботу пресс-служба партии Михеила Саакашвили "Рух нових сил" сообщила о задержании пресс-секретаря партии Марьяны Поштар у границы с Польшей.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службаСаакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Пограничная служба
Львовянин организовал схему выезда мужчин за границу: статус "пенсионера" за 6 000 долларов
Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году
Глава ГПСУ проверил границу с Россией на Харьковщине
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: