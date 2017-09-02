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Украинский боксер завоевал титул чемпиона мира

Суббота, 2 сентября 2017, 22:08

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал титул чемпиона мира на ЧМ-2017, который проходит в Гамбурге (Германия).

Об этом 2 сентября сообщили в НОК Украины.

Хижняк провел бой в весовой категории до 75 кг с казахстанским боксером Абильханом Аманкулом.

Как известно, 31 августа украинский боксер вышел в финал ЧМ, одолев американца Троя Исли.

Ранее Хижняк одержал победу на чемпионате Европы среди боксеров до 22 лет и на чемпионате Европы среди взрослых, который прошел в Харькове. 

Украинская правда 

Темы: спорт
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