Украинский боксер завоевал титул чемпиона мира

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал титул чемпиона мира на ЧМ-2017, который проходит в Гамбурге (Германия).

Об этом 2 сентября сообщили в НОК Украины.

Хижняк провел бой в весовой категории до 75 кг с казахстанским боксером Абильханом Аманкулом.

Как известно, 31 августа украинский боксер вышел в финал ЧМ, одолев американца Троя Исли.

Ранее Хижняк одержал победу на чемпионате Европы среди боксеров до 22 лет и на чемпионате Европы среди взрослых, который прошел в Харькове.

Украинская правда