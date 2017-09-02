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Торгпредставительство РФ в Вашингтоне перешло под контроль США, там обыски

Суббота, 2 сентября 2017, 22:44

В здании торгпредставительства России в Вашингтоне, которое перешло под контроль Службы дипломатической безопасности Госдепартамента США, проводят обыски.

Как сообщает ТАСС, у дипучреждения представители властей США выставили охрану.

Торгпред РФ в Вашингтоне Александр Стадник сообщил, что, дипломатический иммунитет снят с комплекса с 14:00 по местному времени.

У комплекса торгпредства находится около десятка автомашин правоохранительных органов США, у здания дежурят как полицейские в форме, так и сотрудники американских компетентных органов в штатском.

По сообщению РИА Новости, сотрудники посольства РФ были допущены в помещения торгпредства РФ в Вашингтоне. 

Ранее МИД РФ заявил, что спецслужбы США намерены провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США эту информацию не комментировали.

Также  МИД РФ вручило ноту протеста советнику-посланнику посольства США в Москве из-за "планов правительства США провести обыск в Торговом представительстве РФ в Вашингтоне".

Как известно, 31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть 2 сентября генконсульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.



"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcия
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