Украина стала посредником в поставках оружия из ЕС в Африку – OCCRP

Европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток, используя в качестве посредников оборонные предприятия Украины.

Об этом сообщает Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение.

"Документы, полученные OCCRP, свидетельствуют, что власть и компании Украины сделали себя ключевым звеном в сети, которая поставляет вооружение советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток. Многие из этих видов оружия поставляются из стран, которые являются членами ЕС", - говорится в статье.

Например, по данным проекта, военный транспорт стоимостью не менее 4,1 миллиона долларов был куплен в Польше, которая является членом ЕС и руководствуется строгими правилами экспорта оружия, а затем частями отправлен в Украину. После этого 45 машин со всей партии были переправлены в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты.

"Это как "отмывание" грязных денег, проходящих через серию счетов - транспортные средства были "отмыты", чтобы скрыть их истинное происхождение, маршрут и назначение", - рассказывают обличители.

На более тысячи страницах документов речь идет об участии в незаконной торговле оружием частной украинской компании "Техимпекс", которая ремонтирует, модернизирует и реализует военную технику, а также связанной с ней британской компании S-Profit. Вместе они обходят эмбарго ЕС на продажу оружия Судану и Южному Судану.

"В основе экспортной сделки лежит лазейка в законах Украины, которая позволяет удалить источники и назначение оружия, которое перемещается по миру, из документов", - отмечают в OCCRP.

По данным организации, документы, охватывающие период с 2014 до 2016 годы и включают договоры, переписку, финансовую информацию и заказы компании, показывают, как "Техимпекс" сотрудничает с украинскими государственными экспортерами оружия, включая "Укринмаш", а также с Государственной службой экспортного контроля Украины.

Согласно анализу OCCRP, документы показывают, что "Техимпекс" заключил как минимум 26 контрактов на вооружение общей стоимостью 29,5 млн долларов в 2015 и 2016 годах. Среди них - миллионы, заработанные по схеме "отмывания" оружия.

По информации обличителей, документация "Техимпекса" свидетельствует, что компания служит "стиральной машиной" для Восточной Европы, в частности для оружия и деталей к нему, произведенных в Польше, Словакии, Молдавии, Болгарии, Венгрии, Румынии и Боснии и Герцеговине.

Также в бумагах говорится, что компания продавала оружие на рынки Африки, Ближнего Востока и Азии, включая Эфиопию, Корею, Чад, ОАЭ и Уганду.

Как стало известно проекту, в апреле 2015 года Госслужба экспортного контроля Украины предоставила "Техимпексу" разрешение на импорт запчастей для бронированных машин из Польши для собственных нужд компании. К декабрю начались поставки.

В то же время, согласно заявлению пресс-службы Министерства иностранных дел Польши, в 2014-2015 годах не было выдано ни одной лицензии на экспорт автомобилей БРДМ в Украину, включая их комплектующие. Там предположили, что поставки могли быть незаконными.

При этом владелец польской компании Army Trade, которая была партнером "Техимпекс", Кржиштоф Йозвик подтвердил OCCRP, что соглашение с украинской компанией, о которой говорится в документах, это правда.

"Это были запчасти", - сказал он и добавил, что речь идет о корпусах, башнях и двигателях, то есть о крупных узлах транспортных средств.

Но, по словам Йозвика, "Техимпекс" ничего не говорил о своих планах продавать транспортные средства в третьи страны.

Свой комментарий по этому поводу дал и совладелец "Техимпекса" Евгений Ващилин. Он отрицает, что покупка комплектующих к военной технике у поляков вообще имела место.

"Мы импортируем только запасные части (для оборудования). Мы не имеем разрешения импортировать боевое снаряжение... Все эти вопросы не к нам. Мы не экспортируем, мы производим", - сказал он.

"Государство осуществляет контроль. Без разрешения Службы экспортного контроля никто ничего не поставляет", - добавил он.

При этом в Государственной службе экспортного контроля Украины отказались от комментариев. Не согласились комментировать ситуацию и в "Укринмаше", который также упоминается в скандальных документах.

Однако, как следует из полученных OCCRP документов, 11 декабря 2015 года "Техимпекс" подписал контракт на 776 тыс. долларов с государственным "Укринмашем" на экспорт восьми транспортных средств.

В книге заказов "Техимпекса" как конечный пункт назначения значится Уганда.

В феврале 2016 года "Техимпекс" и "Укринмаш" подписали еще один договор об отправке еще 37 автомобилей в Уганду. В том же месяце "Укринмаш" попросил дополнительные 14 БРДМ-2 для Бурунди.

Из документов видно, как пишут обличители, что бронированные машины не были доставлены непосредственно в Восточную Африку, а продавались в ОАЭ через местную фирму International Gold Group. Контракты и документы о доставке показывают, что БРДМ-2 теперь в полностью собранном виде были двумя партиями - в мае и июне 2016 года - доставлены в Уганду. Относительно Бурунди подтверждающих документов нет.

Согласно книге заказов "Техимпекс", общая стоимость продаж Уганде составила 4,19 миллиона долларов.

В "Укринмаше" не ответили на запросы проекта, чтобы прокомментировать ситуацию.

Полученные документы по "Техимпексу" свидетельствуют, что основанная в 2003 году частная фирма пользуется чрезвычайно тесными связями с государственными компаниями и регуляторами. Ведь отец совладельца "Техимпекса" Евгения Ващилина Виктор Ващилин в 1990-х годах возглавлял Госслужбу экспортного контроля Украины. Он также является соучредителем компании.

Кроме того известно, что младший Ващилин 10 лет назад работал в "Укринмаше".

Однако он отрицал в комментарии OCCRP, что его фирма получает поддержку от государства.

"Мы работаем одинаково практически со всеми государственными экспортерами", - сказал он.

"Мы, как производители, имеем разрешение работать только через эти коррумпированные структуры (государственные экспортные компании - OCCRP)", - сказал он. "Я не хочу работать ни с одной из них, я хочу работать непосредственно с конечными заказчиками", - подчеркнул Ващилин.

Как известно, 25 сентября правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, заявив, что Украина через свою госкомпанию "Укринмаш" незаконно поставляет оружие в Южный Судан.



"Укринмаш" заявил, что никогда не поставлял оружие в Южный Судан, а заявления Amnesty International полностью не соответствуют действительности.

Евгений Кизилов, УП