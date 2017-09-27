Жители Киева и близлежащих городов слышат звуки, похожие на взрывы

Жители некоторых районов Киева и близлежащих населенных пунктов сообщают, что слышат звуки, похожие на взрывы.

Сообщения начали поступать примерно 1, 5 часа назад и продолжаются до настоящего времени.

В Киеве, по словам местных жителей, звуки, похожие на взрывы, были слышны в районе улиц Саксаганского и Владимирской, в районе Дарницы, на Оболони, Троещине, Лукьяновке, Дарнице, Дорожичах.

"Метро Дарница, окна и двери задрожали", "Даже люстра звякнула. Южная окраина города", "Два залпа. Троещина", "Соломенский район, периодично слышно взрывы", - пишут киевляне в соцсетях.

Кроме того, звуки были слышны в населенном пункте Хотяновка, по словам местной жительницы, она почувствовала взрывную волну. Также о звуках взрывов сообщили жители Бучи.

В дежурной части Нацполиции Киева в комментарии "Украинской правде" подтвердили, что от граждан поступали сообщения о звуках взрывов.

"Пока проводится проверка, информации пока нет", - отметили в дежурной части.

Также в полиции посоветовали обращаться за информацией утром.

Ранее Вышгородская райгосадминистрация сообщала, что с 25 сентября по 25 октября года на территории военного стрельбища ВЧ 3027 Национальной гвардии Украины в Вышгороде будут проводится военные учения.

Согласно сообщению, "занятия по выполнению упражнений стрельб из стрелецкого оружия, гранатометов и вооружения бронетранспортеров" будут проводиться ежедневно с 09:00 до 18:00, а по четвергам с 18:00 до 02:00. Однако стоит отметить, что люди слышали звуки, похожие на взрывы, в ночь со вторника на среду, когда учения должны были закончиться в 18:00.

Как известно, во вторник вечером произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Склады начали взрываться.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.

Кроме того, "Украэроцентр" закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.