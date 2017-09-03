В Ровенской области на взятке задержан начальник исправительного учреждения
Воскресенье, 3 сентября 2017, 03:50
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили на взятке начальника отделения социально-психологической службы одного из исправительных учреждений Ровенской области.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.
"Правоохранители установили, что лейтенант внутренней службы требовал от знакомых осужденного пятьсот долларов США за "решение" вопроса об условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время получения взятки.
Начальнику отделения было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Получения взятки) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.