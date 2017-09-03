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Штаб АТО: В Станице Луганской на растяжке подорвалась женщина

Воскресенье, 3 сентября 2017, 06:11

В Станице Луганской женщина подорвалась на растяжке.

Об этом сообщает штаб АТО на странице в Facebook.

"Первого сентября в Станице Луганской 54-летняя мирная жительница подорвалась на растяжке во время сбора дров. В результате взрыва неустановленного устройства, женщина получила телесные повреждения в виде мино-взрывной травмы, осколочных ранений мягких тканей и нижних конечностей", - говорится в сообщении.

Женщину госпитализировали. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.

В штабе АТО добавили, что продолжают профилактическую работу среди гражданского населения по соблюдению правил безопасности и правильного поведения в случае обнаружения подозрительных предметов.

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Темы: АТО
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