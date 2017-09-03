Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минюст США не нашел доказательств прослушки Трампа Обамой

Воскресенье, 3 сентября 2017, 07:51

Министерство юстиции США заявило, что у него нет никаких доказательств того, что Барак Обама прослушивал телефоны Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в прошлом году.

Об этом сообщает CNN.

"Ни у ФБР, ни у департамента минюста по набезопасности нет никаких записей, указывающих на прослушку, как говорится в твитах от 4 марта 2017 года", - говорится в сообщении.

Ранее Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефона во время избирательной кампании и потребовал провести расследование.

"Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры за время сакрального избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Плохой (или больной) парень", - писал Трамп в своем Twitter.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
США
NASAMS, снаряды и техника: США объявили новую военную помощь Украине на $1,3 млрд
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Кыргызстан продает России технику для войны против Украины, США готовят санкции – WP
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: