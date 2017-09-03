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В Грузии стартовали учения НАТО с участием украинских военных

Воскресенье, 3 сентября 2017, 15:07

Многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2017 начались в Грузии 3 сентября.

Об этом сообщает агентство Новости-Грузия.

Учения Agile Spirit проводятся ежегодно с 2011 года. Они являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО. Целью учений является улучшение взаимодействия грузинских военных со своими коллегами из США и стран-партнеров, а также готовности реагирования на кризисные ситуации и участие в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования НАТО.

Учения, предусматривающие командно-штабные и полевые маневры, завершатся 11 сентября. Кроме грузинских и американских военных в них принимают участие представители Болгарии, Румынии, Латвии, Украины и Армении.

 Фото с сайта Минобороны Украины

Как сообщает сайт Минобороны Украины, в учениях принимают участие украинские морские пехотинцы совместно с представителями морской авиации Военно-Морских Сил ВСУ. Цель участия в мероприятии - отработка совместных действий украинского подразделения с подразделениями стран-членов и стран-партнеров Альянса, повышение полевой и воздушной военной подготовки в многонациональной среде.

Европейская правда

Темы: НАТОГрузия
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