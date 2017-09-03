В Одессе на стройке возле "дома-стены" произошли столкновения

В Одессе произошли столкновения на стройке возле знаменитого "дома-стены" в Воронцовском переулке.

Как сообщает "Думская", патриоты сначала мирно собирали подписи об остановке стройки особняка вблизи памятника архитектуры, а после отправились крушить строительство.

Им противостояли около сотни полицейских.

Все фото "Думской"

С боем и потасовками, в ходе которых использовался слезоточивый газ и дубинки, около 50 активистам удалось прорваться на объект.

Издание сообщает, что защитники "дома-стены" уже разобрали забор и демонтировали строящийся второй этаж особняка.

Полиция не препятствует тем, кто прошел сквозь кордон, однако новых желающих не пускает.

В ходе демонтажа на голову одному из активистов упал кирпич со стройки, его увезла скорая.

В то же время, пресс-секретарь ГУ НП в Одесской области Любовь Гордиевская в эфире телеканала "112 Украина" сообщила, что по факту столкновения возле знаменитого "дома-стены" в Воронцовском переулке Одессы открыто уголовное производство по двум статьям.

"По фактам этих событий у памятника архитектуры сейчас начато уголовное производство. Это событие квалифицируется по двум статьям уголовного кодекса – 296 (хулиганство) и 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Оценка будет предоставлена в рамках уголовного производства", - отметила она.

Пресс-секретарь уточнила, что конфликт возник из-за новостройки возле "дома-стены". Люди считают, что ее возводят незаконно, однако полиция проверила документацию и пришла к другому выводу.

"Ни одного задержанного не было. Правоохранители обеспечивали публичный порядок. Есть двое пострадавших: один полицейский и один активист. На них упал кирпич", - добавила она.