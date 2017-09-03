Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Боевики стреляют из 120-мм минометов

Воскресенье, 3 сентября 2017, 18:52

В зоне проведения АТО боевики продолжают обстрелы позиций сил АТО из стрелкового сбои, трижды применяли минометы калибра 120 миллиметров, в воскресенье зафиксировано 17 обстрелов.

Об этом говорится в сводке штаба АТО по состоянию на вечер 3 сентября.

По данным штаба, все обстрелы были хаотичными и не представляли угрозы жизни бойцам ВСУ, потерь среди украинских военных нет.

Около 6:00 боевики выпустили почти 20 мин калибра 120 миллиметров по опорным пунктам сил АТО возле Гнутово и Талаковки. 

На приморском направлении преступники били из крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного и Павлополя. 

На донецком направлении неспокойно было в районе Зайцевого, где боевики 7 раз обстреливали укрепления сил АТО из 120-мм миномета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались также силы АТО возле Авдеевской промзоны и шахты Бутовка.

Темы: АТОДонбассоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
АТО
Кабмин разрешил выезд за границу членам семей погибших и пропавших без вести в АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: