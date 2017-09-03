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ЕБРР выделит €35 миллионов на мусороперерабатывающий завод во Львове

Воскресенье, 3 сентября 2017, 21:57

Европейский банк развития и реконструкции сообщил о начале отбора компаний, которые примут участие в воплощении первого этапа проекта "Твердые отходы Львова" стоимостью 35 млн евро.

В объявлении, опубликованном на официальном сайте ЕБРР, указано, что проект будет предусматривать начало рекультивации Грибовицкой свалки и строительство завода по механико-биологической переработки мусора, пишет Zaxid.net.

Операторами проекта указаны Львовский горсовет и львовское коммунальное предприятие "Зеленый город".

В объявлении отмечается, что тендер на закупку товаров, работ и услуг для проекта "Твердые отходы Львова" будет объявлен в IV квартале этого года.

Из  €35 млн, предусмотренных проектом ЕБРР, €10 млн предусмотрены собственно на рекультивацию Грибовицкой свалки, что является безвозвратным грантом со стороны ЕБРР.

Еще €25 млн будут потрачены на строительство мусороперерабатывающего завода на территории Львовской ТЭЦ-2. Разработку проекта завода уже завершают специалисты французской компании Egis, также за счет гранта французского правительства.

Как известно, в конце июля Львовский горсовет подписала с ЕБРР соглашение на €30 млн, из которых грантовых €10 млн были предусмотрены на рекультивацию, а €20 млн - кредит под минимальные проценты для строительства завода.

Темы: ЛьвовЕБРР
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