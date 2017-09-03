В Ивано-Франковске после грозы подтопило центр города
В результате сильной грозы в центре Ивано-Франковска затопило дорогу, движение парализовано.
Об этом сообщает местное издание WestNews.
В частности, подтоплены дороги на пересечении улиц Чорновола и Сечевых Стрельцов, а также улица Строителей.
На улице Надречной и Грушевского вода достигает метровой высоты, движение автотранспорта также парализовано, кое-где машины стоят полностью в воде, пишет местное издание Firtka.if.ua.
Также затопило один из крупнейших торгово-развлекательных центров города - "Велес", где работники собирали воду ведрами.
Кроме того в окрестностях Ивано-Франковска после грозы подтоплено пригородное село Вовчинцы, а в с. Микуличин Ивано-Франковской области прошла гроза с градом размером с перепелиное яйцо.
"В Вовчинцах затопило огороды и дворы у частных домов, поток, который там протекает, вышел из берегов", - сообщил в Facebook местный житель Андрей Коваль.