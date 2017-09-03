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В Ивано-Франковске после грозы подтопило центр города

Воскресенье, 3 сентября 2017, 22:15

В результате сильной грозы в центре Ивано-Франковска затопило дорогу, движение парализовано.

Об этом сообщает местное издание WestNews.

В частности, подтоплены дороги на пересечении улиц Чорновола и Сечевых Стрельцов, а также улица Строителей.

 
 

На улице Надречной и Грушевского вода достигает метровой высоты, движение автотранспорта также парализовано, кое-где машины стоят полностью в воде, пишет местное издание Firtka.if.ua.  

Также затопило один из крупнейших торгово-развлекательных центров города - "Велес", где работники собирали воду ведрами.

 
 
 

Кроме того в окрестностях Ивано-Франковска после грозы подтоплено пригородное село Вовчинцы, а в с. Микуличин Ивано-Франковской области прошла гроза с градом размером с перепелиное яйцо.

Град, який випав у с.Микуличин на Франківщині.
Град, выпавший в с.Микуличин на Прикарпатье.

"В Вовчинцах затопило огороды и дворы у частных домов, поток, который там протекает, вышел из берегов", - сообщил в Facebook местный житель Андрей Коваль. 

Темы: погодаИвано-Франковск
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