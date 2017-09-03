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В Крыму чиновник избил депутата от "Единой России"

Воскресенье, 3 сентября 2017, 23:11

В аннексированном Крыму глава Нижнегорского района Александр Петров избил депутата Нижнегорского сельсовета от "Единой России" Екатерину Самбурскую и ее мужа.

Об этом заявила сама Самбурская, пишет "Новая газета". 

"Нападение произошло вечером 2 сентября, около 18:00, во дворе моего дома. Вместе с Петровым в избиении участвовал мой дядя Сергей Самбурский, с которым у главы района хорошие отношения, а у меня натянутые", - заявила она. 

Самбурская добавила, что пыталась разнять драку, вцепилась главе района в руку, в ответ он начал ее душить и несколько раз ударил. 

Самбурская с мужем госпитализированы в Нижнегорскую районную больницу, у депутата — подозрение на сотрясение мозга, перелом руки и множественные гематомы, у ее супруга — перелом ноги и разрыв паха.

Темы: КрымРосcия
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