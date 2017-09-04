Меркель победила Шульца на теледебатах

Телезрители немецкого телеканала ARD отдали христианской демократке Ангеле Меркель победу на телевизионных дебатах с социал-демократом Мартином Шульцем.

Об этом пишет DW.com.

Меркель назвали более убедительной 55 процентов опрошенных, Шульца - 35 процентов. Это результаты опроса, проведенного институтом исследований общественного мнения Infratest-dimap по заказу телеканала ARD.

Меркель впервые удалось победить на теледебатах с таким большим преимуществом.

В целом 49 процентов опрошенных назвали Меркель более достойной доверия. Шульца таким считают 29 процентов.

Среди опрошенных, которые не определились, за какую партию голосовать на выборах в Бундестаг, Меркель назвали более убедительной 48 процентов, Шульца - 36 процентов. Напомним, именно на 40 процентов избирателей, которые еще не определились, председатель социал-демократов и делал главную ставку.

Первая и единственная в течение предвыборной кампании теледуэль между двумя соперниками за пост главы федерального правительства Германии состоялась вечером в воскресенье, 3 сентября.

Дебаты продолжались 97 минут. Кандидатам задавали вопросы четверо журналистов с телеканалов ARD, ZDF, RTL и SAT.1. Эти телеканалы транслировали дуэль в прямом эфире.

Главными темами дебатов были кризис беженцев, отношения с Турцией, кризис вокруг ядерной и ракетной программ КНДР и роль президента США Дональда Трампа в этом вопросе, социальная политика, а также "дизельный скандал".

Об отношениях с Россией и конфликте в Украине соперники не вспоминали.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября.