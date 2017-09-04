Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель победила Шульца на теледебатах

Понедельник, 4 сентября 2017, 01:38

Телезрители немецкого телеканала ARD отдали христианской демократке Ангеле Меркель победу на телевизионных дебатах с социал-демократом Мартином Шульцем.

Об этом пишет DW.com.

Меркель назвали более убедительной 55 процентов опрошенных, Шульца - 35 процентов. Это результаты опроса, проведенного институтом исследований общественного мнения Infratest-dimap по заказу телеканала ARD.

Меркель впервые удалось победить на теледебатах с таким большим преимуществом.

В целом 49 процентов опрошенных назвали Меркель более достойной доверия. Шульца таким считают 29 процентов.

Среди опрошенных, которые не определились, за какую партию голосовать на выборах в Бундестаг, Меркель назвали более убедительной 48 процентов, Шульца - 36 процентов. Напомним, именно на 40 процентов избирателей, которые еще не определились, председатель социал-демократов и делал главную ставку.

Первая и единственная в течение предвыборной кампании теледуэль между двумя соперниками за пост главы федерального правительства Германии состоялась вечером в воскресенье, 3 сентября.

Дебаты продолжались 97 минут. Кандидатам задавали вопросы четверо журналистов с телеканалов ARD, ZDF, RTL и SAT.1. Эти телеканалы транслировали дуэль в прямом эфире.

Главными темами дебатов были кризис беженцев, отношения с Турцией, кризис вокруг ядерной и ракетной программ КНДР и роль президента США Дональда Трампа в этом вопросе, социальная политика, а также "дизельный скандал".

Об отношениях с Россией и конфликте в Украине соперники не вспоминали.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября.

Темы: ГерманияМеркельвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Германия
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Шольц не переживает из-за высоких рейтингов "Альтернативы для Германии"
Экоактивисты в масках Шольца вновь заблокировали движение в Германии
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: