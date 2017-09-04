Оккупанты заявили, что 2 крымских города станут побратимами городов Австрии и Болгарии

Представитель оккупационной власти Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Феодосия и Евпатория подпишут протоколы об установлении побратимских связей с городами Австрии и Болгарии.

Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Мурадова.



"На ноябрьской конференции "Крым в международном контексте" планируется заключить соглашения об установлении побратимских связей между Евпаторией и Феодосией с двумя европейскими городами из Австрии и Болгарии", — сообщает издание.

Мурадов не стал называть эти города, заявив, что в связи с этим Киев начнет оказывать давление на Европу.

"Я бы не стал сейчас указывать названия этих городов. Киев тут же начнет оказывать сильное давление на европейских представителей с помощью подачи различных апелляций и заявлений в МИДы отдельных стран", — сказал он.

Назначенный Кремлем "глава" Крыма Сергей Аксенов также заявил, что на конференции якобы планируется провести переговоры о побратимских связях с представителями французской и итальянской делегаций.

Как известно, международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными. Страны ЕС и США ввели в отношении России ряд экономических санкций.