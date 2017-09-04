Меркель выступила против членства Турции в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель попытается положить конец переговорам о членстве Турции в ЕС.

Об этом Меркель заявила во время телевизионных дебатов со своим оппонентом социал-демократом Мартином Шульцем, пишет Reuters.

"Понятно, что Турция не должна стать членом ЕС", - сказала Меркель.

"Я поговорю с моими коллегами, чтобы посмотреть, сможем ли мы достичь общей позиции по этому вопросу, чтобы мы могли прекратить эти переговоры о присоединении", - добавила она.

С таким заявлением Меркель выступила после того, как Шульц, казалось, удивил ее, пообещав покончить с переговорами, в случае избрания канцлером на федеральных выборах 24 сентября.

"Если я стану канцлером Германии, если люди этой страны дадут мне мандат, тогда я предложу Европейскому совету, чтобы мы прекратили переговоры о членстве Турции", - сказал Шульц.

"Сможем ли мы убедить все страны в этом, я не знаю. Но я буду бороться за это", - добавил он.

Первоначально Меркель предостерегла от такого шага, заявив, что было бы безответственно подвергать опасности отношения с Турцией в то время, когда граждане Германии содержатся там в тюрьме.

Двенадцать немецких граждан в настоящее время находятся под стражей в Турции по политическим обвинениям, четверо из них имеют двойное гражданство.

Этот комментарий, скорее всего, усугубит уже напряженные связи между двумя союзниками по НАТО, которые ухудшились после того, как турецкий президент Тайип Эрдоган начал гонения против оппозиции из-за неудавшейся попытки государственного переворота в июле прошлого года.

Как сообщалось, по мнению немецких телезрителей Меркель одержала победу на телевизионных дебатах с Шульцем.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября.