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Из-за дождей и гроз 167 населенных пунктов – без света

Понедельник, 4 сентября 2017, 08:39

167 населенных пунктов в 4 областях на западе Украины обесточены в результате осложнения погодных условий 3 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

3 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание
167 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Львовская - 73 н.п., Ивано-Франковская - 51 н.п., Тернопольская - 37 н.п. и Черновицкая - 6 н.п.

К возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.

Темы: погода
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