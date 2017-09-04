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В России проводят массовые военные учения: отработали "химическую атаку"

Понедельник, 4 сентября 2017, 10:12

В России на полигонах от Тверской до Иркутской областей проходят учения ракетных полков с мобильными комплексами "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны России.

На маршруты боевого патрулирования вышли 11 ракетных полков. Треть из них совершает интенсивные манёвренные действия.

В рамках учения отработка совместных задач с ракетными полками подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" организована в 20 регионах страны.

"Во время марша колонн в заданный район ракетчики получили вводную о применении условными диверсантами химического оружия. Атака была совершена в труднопроходимом районе, где не было возможности проложить объездной маршрут", – идет речь в сообщении Минобороны РФ.

"Ракетные полки успешно преодолели условно зараженные участки, после чего силами РХБЗ была проведена полная обработка более 100 единиц крупногабаритной техники от возможных остатков отравляющих или радиоактивных веществ. Также подразделения химзащиты выполнили обработку личного состава ракетных полков, дегазацию обмундирования и оружия", – также отмечают в российском оборонном ведомстве.

Сообщается, что в мероприятиях задействовано около 400 единиц крупногабаритной техники.

В этом году РВСН проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений.

Темы: Росcия
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