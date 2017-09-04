Суд отменил арест изъятых у "Яндекса" в Одессе компьютеров – адвокат

Апелляционный суд Киева отменил арест изъятых в офисе компании "Яндекс.Украина" в Одессе 185 ноутбуков и 36 системных блоков.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на адвоката Дениса Пономаренко.

"Апелляционный суд полностью отменил арест имущества компании в Одессе", - сказал он.

По его словам, решение было принято 23 августа.

Он отметил, что это имущество было арестовано в рамках уголовного производства 2016 года, которое не касается "Яндекс.Украина".

Адвокат подчеркнул, что уголовных производств против компании нет.

Как сообщалось, 1 июня суд арестовал изъятые в офисе компании "Яндекс.Украина" в Одессе 185 ноутбуков и 36 системных блоков.

СБУ подозревает менеджмент "Яндекс.Украина" в передаче спецслужбам России персональных данных украинцев.

Речь идет о личных данных, сведениях о роде занятий, образе жизни, месте нахождения, проживания, работы, о досуге, источниках и размере доходов, номерах телефонов, электронных адресах и аккаунтах в социальных сетях.