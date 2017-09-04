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Лоу-кост запустит еще 3 рейса в Италию з Киева и Львова

Понедельник, 4 сентября 2017, 11:12

Авиакомпания Ernest Airlines начнет выполнение рейсов из Киева и Львова в три итальянские города.

Согласно данным веб-сайта авиакомпании, с 9 декабря будут выполняться рейсы Киев-Неаполь, с 4 декабря - Киев-Бергамо, сообщает "Интерфакс-Украина".

20 октября стартуют рейсы из Львова в Бергамо и Венецию, с 8 декабря – из Львова в Неаполь.

Стоимость полета в одну сторону стартует от 50 евро. В стоимость входит ручная кладь до 10 кг.

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой находится в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания).

Авиакомпания является лоу-кост перевозчиком и обслуживает итальянский и албанский рынок. Ее флот насчитывает два самолета - Airbus-319 и Airbus-320.

Европейская правда

Темы: авиа
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