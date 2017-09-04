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Полиция еще думает, как квалифицировать погром магазина на Грушевского

Понедельник, 4 сентября 2017, 11:25

В полиции Киева определяются, как квалифицировать погром входа магазина на Грушевского, с фасада которого стерли знаменитые граффити времен Майдана.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

На вопрос, открыла ли полиция производство из-иа погрома магазина, Блищик ответила: "Пока нет такой информации, ждем информации от следствия. У следователя есть сутки, чтобы определиться с правовой квалификацией".

Как сообщалось, 3 сентября в Киеве разгромили вход в магазин люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, с фасада которого перед этим были стерты знаменитые граффити времен Майдана.

Ранее стало известно, что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что институт готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории.

Прокуратура Киева №6 открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

Вместе с тем, вице-премьер Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter написал, что уничтожены граффити были частью экспозиции Музея Майдана, и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.

Олег Твердь, УП

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Темы: КиевМайданполиция
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