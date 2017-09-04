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У Саакашвили рассказали, каких провокаций ждут от власти

Понедельник, 4 сентября 2017, 11:34

В партии "Рух новых сил" заявили о готовящихся провокациях на украинско-польской границе в пункте пропуска "Краковец" в день прибытия в Украину экс-президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили 10 сентября.

Об этом рассказала на пресс-конференции в понедельник в Киеве член совета "Руха новых сил" Ольга Галабала, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что будет перекрыт пункт "Краковец". Возможно, будет перекрыта дорога, ведущая к пункту, под видом ремонтных работ. Мы ожидаем провокаций со стороны таких политиков, как Ляшко (лидер Радикальной партии), Мосийчук (народный депутат от фракции Радикальной партии), Кива (лидер Социалистической партии Украины)", – заявила она.

По словам Галабалы, в партии также располагают информацией, что в восточных регионах "готовятся группы титушек, чтобы устроить драки и провокации".

При этом она подчеркнула: "Мы ожидаем провокаций со стороны власти. Но наша реакция будет – смех. С нарушителями пускай разбираются правоохранительные органы".

Галабала рассказала, что сейчас Саакашвили находится в Евросоюзе, где встречается с политиками для того, чтобы заручиться их поддержкой.

"Европейские страны признают законность пребывания Саакашвили на их территории. Он там находится согласно паспорту гражданина Украины (загранпаспорт), в котором есть шенгенская виза до 2023 года. Наличие этого документа для европейцев является законным основанием пребывания на территории европейских стран", – подчеркнула она.

По ее словам, ожидается, что к пункту пропуска в день прибытия Саакашвили приедут множество его сторонников, они намерены вести себя корректно, не устраивать провокации, возможно, обустроят палаточный городок.

"Но никто никуда "прорываться" не будет", – заверила Галабала.

В свою очередь, адвокат Маркиян Галабала настаивает, что Саакашвили был лишен украинского гражданства незаконно, имеет право вернуться в Украину и обратиться к властям по вопросу восстановлению гражданства.

"Мы не исключаем, что на основании официального обращения государства Грузия Саакашвили будет задержан в пункте пропуска "Краковец", доставлен на территорию Украины для решения вопроса экстрадиции. Такая опция остается", – сказал он.

Адвокат подчеркнул: "Лицо, которое пользуется правовой защитой государства Украина, не может быть выдано иностранному государству. Саакашвили, что в статусе гражданина, что в статусе лица, которое имеет право постоянно проживать в Украине, пользуется правовой защитой государства Украина".

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

Формальным основанием для прекращения гражданства стало якобы сокрытие им в 2015 году информации об уголовных делах против него в Грузии.

Сейчас Саакашвили находится в Польше и собирается вернуться в Украину 10 сентября. Однако украинские пограничники не собираются его пускать в страну, поскольку украинский паспорт Саакашвили уже недействителен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвили
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