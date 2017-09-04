Нидерланды проверят участие двух своих фирм в строительстве Керченского моста

Власти Нидерландов проверят законность участия двух нидерландских компаний в строительстве моста через Керченский пролив.

Об этом заявила министр внешней торговли и развития Нидерландов Лилианне Плаумен, передает голландская государственная телерадиокомпания NOS.

По словам Плаумен, даже если при этом не было нарушений закона, правительство Нидерландов "ожидает, что компании будут вести международный бизнес социально ответственно".

Она также добавила, что руководство страны следует жесткой политике непризнания аннексии Крыма, отмечают "Крым.Реалии".

По информации газеты De Gelderlander, нидерландская компания Dematec Equipment построила одну из машин для строительства моста. Другая компания – Bijlard Hydrauliek – поставила "самую важную часть" для данной техники, утверждает издание.

Директор Dematec Equipment Ван ден Хевел заявил, что компания не нарушает введенные Евросоюзом санкции, поскольку строительство происходило на территории России.

Директор другой компании Марсел Бейлард сообщил тележурналистам, что не знал, что части будут поставлены для моста в аннексированный Крым.

Ранее скандал с поставкой оборудования немецкой компании Siemens в аннексированный Крым привел к введению Евросоюзом новых санкций в отношении России.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после оккупации Крыма Россией.