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Полиция ищет свидетелей наезда сына Шуфрича на пешехода

Понедельник, 4 сентября 2017, 12:42

Столичная полиция просит откликнуться свидетелей ДТП, которое 26 августа совершил в Киеве сын нардепа Нестора Шуфрича - Шуфрич Нестор Несторович.

Это следует из сообщения отдела коммуникации полиции Киева.

"С целью полного всестороннего и объективного расследования уголовного преступления полиция просит откликнуться свидетелей и очевидцев этого ДТП. Граждан, которые имеют любую полезную информацию для следствия, просим звонить по телефонам: 271-96-85; 271-94-73", - говорят правоохранители.

В полиции отметили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 26 августа в 22:29 возле дома №117 по ул. Шота Руставели на нерегулируемом пешеходном переходе.

"Водитель автомобиля "Бентли" сбил пешехода. По данному факту следственным управлением столичной полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, в субботу, 26 августа, Нестор Шуфрич - младший на пешеходном переходе совершил наезд на прохожего, пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован.

Сын нардепа находился на автомобиле Bentley, который был предоставлен ему автосалоном для съемок клипа рэп-исполнителя Pabl.A. Во время ДТП певец находился на переднем пассажирском сидении авто.

Украинская правда

Темы: ШуфричДТПполиция
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