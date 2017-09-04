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Хомутынник возмущается, что Гонтарева до сих пор ездит в Нацбанк

Понедельник, 4 сентября 2017, 12:54

Глава депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник считает, что Верховной Раде следует поскорее принять решение об отставке Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка.

Об этом он сказал на согласительном совете парламента.
 
"Уже почти полгода, как написано заявление об отставке главы Национального банка Украины, но до сих пор парламент не рассмотрел и даже профильные комитеты не подали этот вопрос в сессионный зал, что дает нам основания сомневаться в искренности такой отставки и даже в заинтересованности скрыть этот вопрос", – отметил Хомутынник.

"У нас есть информация, что госпожа Гонтарева до сих пор приезжает в Национальный банк и руководит из своего кабинета, как и раньше", – заявил он.

Хомутынник отметил, что этот вопрос следует решить.

Как известно, Валерия Гонтарева еще 10 апреля заявила, что с 10 мая уходит в отставку с должности главы Нацбанка. Но ее просьбу не удовлетворили – и она решила уйти в длительный отпуск. С 8 августа до 26 сентября Гонтарева в отпуске за свой счет и за счет отгулов.

Алена Рощенко, УП

Темы: НБУГонтареваВерховная Рада
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