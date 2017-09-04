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На мариупольском направлении география боев расширилась – штаб

Понедельник, 4 сентября 2017, 12:58

1 украинский военнослужащий получил ранения 3 сентября в ходе антитеррористической операции.

Об этом на брифинге 4 сентября сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"На мариупольском направлении география боевых действий несколько расширилась. Традиционно львиная доля случаев нарушения тишины противником приходится на южные приморские рубежи", – рассказал полковник.

"По одному случаю нарушения оккупантами перемирия было зафиксировано в Марьинке и Старогнатовке. На юге направлении горячими точками боевых действий прошедшие сутки были Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское, Водяное и Широкино", – отметил он.

По данным штаба АТО, на луганском направлении боевики дважды обстреляли позиции сил АТО из стрелкового оружия. Произошло это после 21 часов в Катериновке Попаснянского района и Станицы Луганской.

На донецком направлении по местам боевой активности врага остаются участки фронта на севере оккупированной Горловки, в частности это Зайцево и Майорск, а также окрестности Авдеевки.

"Бандоформирования открывали огонь как в темное время суток, так и в светлое, используя при этом преимущественно стрелковое оружие и гранатометы. В то же время на северной окраине Горловки боевики утром и вечером активно применяли вооружения на БМП. А на рассвете провели минометный обстрел в Зайцево и выпустили более 15 мин в сторону украинских укреплений", – отметил Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, в то же время один военный получил ранения. Произошло это в результате обстрела вблизи Марьинки", – резюмировал спикер АТО.

Как известно, 22 августа лидеры государств "нормандского формата" выразили поддержку режима прекращения огня по случаю начала учебного года, "школьное перемирие" должно было начать действовать с 00:00 25 августа.

Украинская сторона СЦКК сообщала, что боевики ОРДО начали нарушать "школьное перемирие" сразу, как оно вступило в силу.

1 сентября заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг констатировал, что так называемое "школьное перемирие" стало лишь паузой в боевых действиях, а не их прекращением на Донбассе.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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