Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ежи и бетонные блоки: Украина подготовила границу к учениям РФ

Понедельник, 4 сентября 2017, 13:57

Накануне учений "Запад-2017" Госпогранслужба усилила контроль на всех участках государственной границы.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"С начала сентября Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на всех участках границы. Это связано с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября", - говорится в сообщении.

По данным охранников внешних рубежей Украины, усиление границы продолжается и сейчас.

"Идет усиление всех без исключения участков границы. Контроль за обстановкой осуществляется не только на севере, но и в районе проведения АТО, западном, южном, восточном участках и на границе с оккупированным Крымом. Пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией. Такие мероприятия будут продолжаться как минимум до окончания учений "Запад-2017", - рассказали в ГПСУ.

Кроме того, стартовали командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы.

"Они проводятся в рамках оперативной подготовки Генерального штаба ВСУ. К учениям также привлекаются резервы пограничного ведомства", - отмечают в погранслужбе.

По информации пограничников, в Беларусь задолго до начала совместных с Россией учений уже начинают прибывать российские военнослужащие и техника.

 
 
 

Как сообщалось, 4 сентября на согласительном совете в парламенте депутаты подняли вопрос о том, чтобы на время проведения Россией и Беларусью совместных военных учений "Запад-2017" Украине следует усилить меры безопасности.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что учения "Запад-2017" имеют целью подготовку российских войск для наступательных действий и несут угрозу как для стран НАТО, так и для государств постсоветского пространства.

Украинская правда

Темы: границаРосcияармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
граница
Еще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море
В Польше задержали украинца, который незаконно переправлял мигрантов через границу
"Румыния-трип": россиянка устроила "бизнес" переправки украинских призывников за границу
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: