Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура обжаловала освобождение Шуфрича-младшего

Понедельник, 4 сентября 2017, 14:04

Прокуратура Киева обжаловала решение суда, который отпустил на поруки сына народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича-младшего, который, находясь за рулем автомобиля, сбил мужчину на улице Шота Руставели в Киеве 26 августа.

Об этом "Українським новинам" сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

В апелляционной жалобе прокурор просит отменить определение суда первой инстанции и принять новое, которым применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

О дате рассмотрения апелляционной жалобы обещают сообщить дополнительно.

Как известно, 30 августа Шевченковский райсуд Киева отпустил Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца - депутата ВР Нестора Шуфрича.

29 августа полиция объявила о подозрении сыну нардепа.

26 августа вечером в Киеве Нестор Несторович Шуфрич на автомобиле Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Первую помощь мужчине предоставил сын главного рабина Украины Моше Асман.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса.

27 августа советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича условное наказание и большой штраф.

Пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали несколько операций.

Темы: ШуфричДТПпрокуратурасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Шуфрич
Журналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича
"Жеста доброй воли" от Шуфрича не будет. Что делать парламенту?
Шуфрич рассказал, как в первые дни войны с "небольшим отрядом" готовился защищать Раду
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: