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Власти отстают от графика ассоциации с ЕС – Геращенко

Понедельник, 4 сентября 2017, 15:02

Украина отстает от графика выполнения соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко во время согласительного совета парламента 4 сентября.

Она напомнила, что с 1 сентября в полной мере вступило в силу соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

"Нашей дорожной картой должно теперь стать выполнение соглашения об ассоциации. Я с большим беспокойством отмечаю, что и правительство, и парламент – мы значительно отстаем в выполнении позиций имплементации соглашения об ассоциации, как в принятии соответствующего законодательства, так и в принятии подзаконных актов. С этим (последним) еще хуже", – сказала Геращенко.
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Она подчеркнула: "Мы не можем медлить с выполнением соглашения об ассоциации. Неправильно, что в правительстве не создана нормальная экспертиза законодательства относительно соответствия европейскому".

"Я обращаюсь к спикеру с просьбой в ближайшие дни провести специальное совещание с участием глав фракций, главы профильного комитета, вице-премьера по вопросам евроинтеграции, чтобы мы промониторили нормально невыполнение наших обязательств. Мы очень отстаем от графика", – сказала первый вице-спикер.

"И чтобы мы как приоритет на эту сессию также поставили имплементацию законодательства с нашими обязательствами по соглашению об ассоциации", – добавила она.

Алена Рощенко, УП

Темы: ассоциацияевроинтеграцияЕСВерховная РадаГеращенко Ирина
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