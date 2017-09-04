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Украина готовится ввести акциз на российские книги

Понедельник, 4 сентября 2017, 15:21

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики предлагает депутатам ввести акцизные марки на российские книги.

Об этом сообщила председатель комитета Виктория Сюмар на заседании согласительного совета парламента в понедельник, сообщает "Укринформ".

"Комитетом по вопросам свободы слова и информационной политики за лето был наработан целый пакет законопроектов, призванный дальше защищать украинское информационное пространство. В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такое инновационное мероприятие, как акцизную марку на русскую книгу, для того чтобы бороться с пиратством в этой сфере", - сказала Сюмар.

Как известно, 8 декабря 2016 года Верховная Рада приняла закон об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

Темы: законодательствоВерховная РадаРосcия
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