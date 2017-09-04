Магазин на Грушевского, где уничтожили граффити, хотят выселить

Договор аренды киевского здания на улице Грушевского магазином "Эмпориум" не будут продлевать, а возможно, и разорвут.

Об этом на конференции 4 сентября заявил директор Института украинского языка Национальной академии наук Павел Гриценко, который является арендодателем данного помещения, сообщает "Укринформ".

"Мы дальше не пролонгируем это соглашение. Но есть юридические принципы, на основании чего мы можем разорвать (договор аренды - ред.). Продления аренды не будет", - сказал Гриценко.

Он подчеркнул, что решение о расторжении договора аренды может быть принято только после встречи с владельцем магазина, с которым пока что разговора на эту тему не было.

В то же время, чиновник проинформировал, что существующий договор предусматривает аренду помещения "Эмпориум" до конца года, но сейчас, магазин, "очевидно, будет съезжать".

Гриценко также заверил, что ни Национальная академия наук, ни Институт истории Украины НАН и Институт украинского языка НАН как владельцы здания не давали разрешения на уничтожение граффити времен Революции Достоинства на фасаде.

"Никаких указаний ни из Академии наук, ни от держателя этого дома - Института истории, ни от нашего Института на то, чтобы приводить, как говорят, в порядке стены, то есть смывать или зарисовывать их, не было. Это происходило в выходные, никто не информировал ранее, что будет такая акция", - сказал он.

Гриценко добавил, что магазин арендует "площадь внутреннюю, а не внешнюю".

"Фасад принадлежит в целом всему помещению, и вмешиваться в облик фасада и так далее - это арендаторы взяли на себя слишком много прав", - заявил директор Института украинской речи. Как известно, 3 сентября с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Позже в тот же день люди разгромили вход в магазин люкс-мебели "Эмпориум".

Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Въятрович заявил, что институт обратится в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории.

Прокуратура Киева №6 открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter написал, что уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана - и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.

4 сентября из магазина "Эмпориум" начали вывозить мебель.