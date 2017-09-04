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НАБУ отказали в налоговой проверке Дейдея

Понедельник, 4 сентября 2017, 16:06

Соломенский райсуд Киева отказал Национальному антикоррупционному бюро в назначении внеплановой налоговой проверки депутата Евгения Дейдея.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українські новини".

Детектив НАБУ просил суд назначить документальную внеплановую проверку по вопросам соблюдения законодательства о начислении и уплате налогов, сборов, других обязательных платежей нардепом от "Народного фронта" Дейдеем.

Досудебное следствие установило, что в 2014-2015 годах Дейдей и его жена приобрели в общую собственность транспортные средства ориентировочной стоимостью 6,9 млн гривен. Также в этот период супруги приобрели квартиру площадью 158 кв м в Киеве за 2,8 млн гривен.

В ходатайстве детектив отмечает, что согласно сведениям о доходах, Дейдей с женой заработали за 2011-2016 годы около 350 тыс. гривен. Согласно декларации Дейдея за 2015 год, у супругов имелось около 5 млн гривен средств и 1,1 млн гривен доходов.

Согласно сведениям Государственной фискальной службы, общий совокупный доход Дейдея за период с 1 июня 2009 года по 31 декабря 2016 года составил 241 884 гривны.

Детектив указывает, что разница между налогооблагаемым доходом и фактически полученным доходом составила около 9,5 млн гривен.

Суд отказался удовлетворить ходатайство НАБУ, поскольку назначение налоговых проверок, по его мнению, не относится ни к следственным действиям, ни к мерам обеспечения уголовного производства.

Как известно, 21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности с Дейдея – но 11 июля парламент отказался снять неприкосновенность с депутата

По данным ГПУ, нардеп и его жена с 1 июня 2009 года по 31 декабря 2016 года задекларировали 1,4 млн гривен, но Дейдей приобрел активов на сумму 6,4 млн гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаНародный фронт
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