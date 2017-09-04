Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала боевика, который хотел выехать из ОРЛО по личным делам

Понедельник, 4 сентября 2017, 16:16

Служба безопасности задержали боевика ОРЛО, который находился в розыске, когда он хотел выехать на контролируемую часть страны по частным делам.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, житель временно оккупированного Лутугинского района присоединился к боевикам в 2014 году.

"В течение двух лет он с оружием охранял склад боеприпасов в Стаханове, участвовал в "казачьем" бандформировании Козицина, обеспечивал контрольно-пропускной режим объекта сепаратистов на выезде из Луганска, работал водителем в воинской части", - говорится в сообщении.

Служба безопасности объявила мужчину в розыск в феврале 2016 года.

"Сотрудники спецслужбы задержали боевика вблизи линии разграничения у Станицы Луганской при попытке выехать на контролируемую украинскими властями территорию в частных делах", - отмечает пресс-служба.

В этом деле открыли уголовное производство по ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Суд избрал мужчине в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Олег Твердь, УП

Темы: СБУДонбассбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
СБУ
СБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
СБУ ответила, почему не дает руководительнице Музея Голодомора доступ к материалам скандального исследования
СБУ говорит, что ликвидировала две "схемы для уклонистов" в военкоматах
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: