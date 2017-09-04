Украина обещает "решительные действия" в ответ на ядерные испытания КНДР

Министерство иностранных дел Украины обратилось к правительству Северной Кореи с призывом немедленно прекратить испытания ядерного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Украина призывает Пхеньян отказаться от любых демонстраций силы и немедленно прекратить, согласно международному праву, все испытания ядерного оружия, а также без каких-либо условий восстановить конструктивный международный диалог с целью полного, необратимого и контролируемого отказа от программ ядерного и ракетного оружия", - говорится в заявлении ведомства.

Там напомнили, что когда-то Украина и сама добровольно отказалась от своего третьего по величине ядерного запаса.

В МИД отметили, что последние действия Пхеньяна - это "сознательный, авантюрный и провокационный" шаг.

"В очередной раз приходится с сожалением констатировать, что действия руководства Северной Кореи прямо и цинично противоречат многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

"Украина строжайшим образом осуждает ядерное испытание, проведенное 3 сентября в КНДР, которое в сочетании с агрессивной программой создания баллистических ракет представляет реальную угрозу безопасности уже не только соседним странам, но и мировому сообществу", - добавляют там.

Министерство подчеркивает, что если КНДР проигнорирует соответствующий призыв, Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества, в том числе с использованием рычагов в СБ ООН.

"В целях укрепления режима нераспространения ядерного оружия призываем СБ ООН провести детальное экспертное исследование развития северокорейской ядерной и ракетной программ в контексте выявления возможной иностранной помощи Пхеньяну в этой сфере", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, 3 сентября Япония и Южная Корея подтвердили, что причиной землетрясения на Корейском полуострове стал ядерный взрыв, самый мощный за всю историю ядерных испытаний в КНДР.

Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.

В связи с этим Совет Безопасности ООН проведет в понедельник заседание.

Украинская правда