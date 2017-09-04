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Суд отказался снять арест с имущества Добкина

Понедельник, 4 сентября 2017, 16:51
Суд отказался снять арест с имущества Добкина

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте имущества нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда.

По данным пресс-службы, 4 сентября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную адвокатом Добкина относительно наложенного ареста на движимое и недвижимое имущество нардепа.

Сообщается, что коллегия судей постановила оставить без изменений решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 июля 2017 года и оставить без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах Добкина.

Как известно 29 июня Генпрокурор Юрий Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Добкина.

Его подозревают в умышленном сговоре с группой лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков Харькова нормативной стоимостью более 220 миллионов гривен.

13 июля парламент дал согласие на привлечение к ответственности Михаила Добкина.

Впоследствии Печерский райсуд Киева арестовал самого Добкина и установил залог в размере 50 млн гривен. А также арестовал 2 автомобиля, 2 дома, земельный участок и винный погреб на 200 квадратов.

Украинская правда

Темы: судсуд
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