Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция просит свидетелей взрыва на Грушевского помочь ей

Понедельник, 4 сентября 2017, 17:01

Киевская милиция просит откликнуться свидетелей взрыва, который произошел на улице Грушевского 24 августа.

"Информация об этом событии необходима для надлежащего расследования и установления лиц, причастных ко взрыву", – объясняет столичная полиция.

"24 августа 2017 года в 14:00 неизвестный на тротуаре напротив Национального художественного музея на улице Грушевского, 6, использовал неустановленное взрывное устройство и совершил покушение на умышленное убийство трех граждан. В результате две женщины и мужчина получили телесные повреждения", – напоминают правоохранители.

Сейчас проводятся следственные и розыскные действия по установлению свидетелей и очевидцев происшествия.

Следователи призывают людей, которые имеют информацию об обстоятельствах этого преступления, обратиться по адресу г.. Киев, ул. Владимирская, 15, или звонить на (098) 965-82-73 или (067) 235-24-34.

Следственное управление Главного управления Нацполиции в Киеве проводит досудебное расследование в производстве о покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК).

Темы: Киевкриминалполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: