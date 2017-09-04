Полиция просит свидетелей взрыва на Грушевского помочь ей

Киевская милиция просит откликнуться свидетелей взрыва, который произошел на улице Грушевского 24 августа.



"Информация об этом событии необходима для надлежащего расследования и установления лиц, причастных ко взрыву", – объясняет столичная полиция.



"24 августа 2017 года в 14:00 неизвестный на тротуаре напротив Национального художественного музея на улице Грушевского, 6, использовал неустановленное взрывное устройство и совершил покушение на умышленное убийство трех граждан. В результате две женщины и мужчина получили телесные повреждения", – напоминают правоохранители.



Сейчас проводятся следственные и розыскные действия по установлению свидетелей и очевидцев происшествия.



Следователи призывают людей, которые имеют информацию об обстоятельствах этого преступления, обратиться по адресу г.. Киев, ул. Владимирская, 15, или звонить на (098) 965-82-73 или (067) 235-24-34.



Следственное управление Главного управления Нацполиции в Киеве проводит досудебное расследование в производстве о покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК).