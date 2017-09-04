День в АТО: Боевики 9 раз стреляли по ВСУ в понедельник

В понедельник наиболее беспокойно было на Приморском направлении, вблизи Водяного.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Наиболее неспокойно было на Приморском направлении, вблизи Водяного. Здесь с полуночи враг 5 раз обстреливал наши позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, гранатометы и стрелковое оружие преступники применяли в окрестностях Марьинки", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении под огнем боевиков из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды оказались опорные пункты Вооруженных сил в Авдеевской промзоне. А у Невельского незаконные вооруженные формирования били из подствольного гранатомета.

Всего с полуночи боевики 9 раз обстреляли позиции сил АТО. "Подавляющее большинство огневых провокаций были не продолжительны и не представляли прямой угрозы жизни наших военных", - сообщили в штабе АТО.

Украинская правда