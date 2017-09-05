Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сирии погибли двое российских военных

Вторник, 5 сентября 2017, 01:37

Двое российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор после обстрела террористами ИГ автомобильной колонны.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГ", - заявили в российском министерстве.

По данным Минобороны РФ, в результате обстрела один военнослужащий погиб на месте, другой получил тяжелые ранения и скончался в госпитале.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в Сирии за 2017 год погибли по меньшей мере 40 российских военнослужащих и частных подрядчиков, несмотря на официальные заявления России о десяти погибших.

Темы: СирияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Сирия
Группировка ИГИЛ объявила о гибели своего лидера
В США сообщили о втором за неделю опасном инциденте с российским самолетом в Сирии
Пентагон назвал атаку истребителя РФ на американский дрон "опасной"
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: