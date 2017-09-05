Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Раненому на военных учениях оператору отказали в признании потерпевшим

Вторник, 5 сентября 2017, 05:36
Раненому на военных учениях оператору отказали в признании потерпевшим

Защита раненого на военных учениях телеоператора из Кривого Рога Вячеслава Волка обжалует непризнание его потерпевшим по одному из производств, открытых относительно инцидента.

Об этом сообщил его адвокат Максим Гореликов "Радио Свобода".

По его словам, на свое обращение в военную прокуратуру Криворожского гарнизона Южного региона Украины о признании Волка потерпевшим по одному из производств он получил официальный отказ.

Он отметил, что по факту ранения оператора на учениях открыто три уголовных производства.

"Открытые производства по статье 128 (причинение телесных повреждений по неосторожности) и статье 263 (незаконное оружие). По этому делу вопросов нет, его ведет полиция города, мы там признаны потерпевшей стороной", - рассказал он.

"Было открыто еще одно производство - по статье 420 (халатное отношение к военной службе). По данному производству военная прокуратура должна расследовать действия военных лиц, которые организовывали данные обучения. По этому делу нас не признают потерпевшей стороной. Мы считаем, что это нарушение наших прав. Ведь действия военных привели к тяжелым последствиям", - заявил адвокат.

Гореликов сказал, что обжаловать постановление следователя военной прокуратуры он будет в суде, как только получит его текст, пока у защиты есть только письмо-ответ.

В военной прокуратуре Криворожского гарнизона Южного региона Украины пока это сообщение не комментируют.

Как известно, 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Вовк получил огнестрельное ранение в шею во время учений военнослужащих, где изъявил желание испытать себя в роли статиста.

Темы: СМИармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
СМИ
В онлайн-СМИ Болгарии втрое увеличилось количество российской пропаганды
Известному журналисту в Турции объявили приговор СМС-сообщением
Россия объявила в розыск журналистку Янину Соколову
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: