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Сутки в АТО: Боевики били 36 раз, потерь среди военных ВСУ нет

Вторник, 5 сентября 2017, 06:41

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 36 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 36 обстрелов наших позиций со стороны российско-оккупационных группировок. Из них 18 характеризуются как прицельные. Потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце минувших суток террористы усилили обстрелы, в основном они применяли стрелковое оружие и гранатометы.

Основное напряжение сохранялось на Донецком направлении. Здесь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики 4 раза открывали огонь в районе Зайцево, дважды – возле Песков. Из гранатометов преступники били в Авдеевской промзоне, возле Каменки и шахты Бутовка.

На Приморском направлении после 18:00 террористы продолжили огневые провокации в окрестностях Водяного. Также под гранатометным огнем оказались позиции ВСУ на подступах к Лебединскому, Широкино и Марьинке. По опорным пунктам сил АТО возле Талаковки сепаратисты трижды били из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении боевики открывали огонь из различных видов оружия в районе Крымского, Станицы Луганской и Малинового.

Темы: АТОДонбасс
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