Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спасатели разгребают последствия обстрелов в Авдеевке

Вторник, 5 сентября 2017, 09:22

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают восстановительные работы в Авдеевке для минимизации последствий артиллерийских обстрелов, случившихся весной.

Как сообщает ГСЧС, 4 сентября на улице Гагарина, 1 (5-этажный жилой дом) они демонтировали 10 элементов строительных конструкций и их обломков общей массой около 20 т.

С 5 августа по этому адресу демонтированы уже 63 элемента строительных конструкций и их обломков (около 107,7 т), раскрыты 85 кв. м рубероида с утеплителем, снята кирпичная кладка крыши длиной 18 м (высотой 0,4 метра), демонтированы 5 кв м кирпичной кладки, очищены от строительного мусора 48 м стыков между железобетонными плитами, очищена от строительного мусора кровля пятиэтажного дома, прорезан рубероид в местах стыков плит общей длиной 24 м, убраны 3,7 т. остатков строительных материалов на 4 этаже.

 

Кроме того, уже завершены работы на ул. Белинского, 13 (частный жилой дом).

Там демонтирована кровля 80 кв. м, перекрытия 16 кв м и кирпичная кладка стены 9 кв. м, вывезен строительный мусор 13 т, выполнена кладка угла дома кирпичом 1,3 кв. м, сделана стяжка 9 кв. м, выполнена кладка стены дома газобетоном 32 кв. м, собраны 28 стропил, установлены и закреплены 18 балок перекрытия, набиты обрешетки на стропила, накрыта крыша фанерой, рубероидом и шифером на площади 100 кв. м, установлены 18 м мауэрлата, установлены 20 м п. по ветрозащите, установлены 20 кв. м фронтона.

 

Темы: АвдеевкаДонбассГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Авдеевка
Россияне пытались наступать на 4 направлениях, но безуспешно − Генштаб
Россияне ударили ракетами по Авдеевке: попали в многоэтажку, 2 раненых
Россияне 12 раз массированно обстреляли центр Авдеевки
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: