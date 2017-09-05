Спасатели разгребают последствия обстрелов в Авдеевке

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают восстановительные работы в Авдеевке для минимизации последствий артиллерийских обстрелов, случившихся весной.



Как сообщает ГСЧС, 4 сентября на улице Гагарина, 1 (5-этажный жилой дом) они демонтировали 10 элементов строительных конструкций и их обломков общей массой около 20 т.



С 5 августа по этому адресу демонтированы уже 63 элемента строительных конструкций и их обломков (около 107,7 т), раскрыты 85 кв. м рубероида с утеплителем, снята кирпичная кладка крыши длиной 18 м (высотой 0,4 метра), демонтированы 5 кв м кирпичной кладки, очищены от строительного мусора 48 м стыков между железобетонными плитами, очищена от строительного мусора кровля пятиэтажного дома, прорезан рубероид в местах стыков плит общей длиной 24 м, убраны 3,7 т. остатков строительных материалов на 4 этаже.

Кроме того, уже завершены работы на ул. Белинского, 13 (частный жилой дом).



Там демонтирована кровля 80 кв. м, перекрытия 16 кв м и кирпичная кладка стены 9 кв. м, вывезен строительный мусор 13 т, выполнена кладка угла дома кирпичом 1,3 кв. м, сделана стяжка 9 кв. м, выполнена кладка стены дома газобетоном 32 кв. м, собраны 28 стропил, установлены и закреплены 18 балок перекрытия, набиты обрешетки на стропила, накрыта крыша фанерой, рубероидом и шифером на площади 100 кв. м, установлены 18 м мауэрлата, установлены 20 м п. по ветрозащите, установлены 20 кв. м фронтона.