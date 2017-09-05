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Путин пообещал США судиться, обвинив их в хамстве

Вторник, 5 сентября 2017, 10:01

Власти России оставляют за собой право ответить на решение США о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке,.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае, где закончился саммит БРИКС, сообщает РБК.

Путин отметил, что власти США имели право сократить число российских консульств в своей стране, однако сделано ими это было "в хамской манере".

"Это не украшает наших американских партнеров. Но трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим ничего уже не поделаешь, таков уровень политической культуры определенной части американского истеблишмента", – сказал Путин.

Президент РФ особо отметил, что действия властей США нарушили имущественные права России, которую лишила права пользоваться своим имуществом.

"Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение российскому МИДу обратиться в суд, посмотрим как эффективно работает хваленая американская судебная система", – пояснил Путин.

По его словам, Россия оставляет за собой право ответить на действия властей США сокращением персонала американской дипмиссии в России еще на 155 человек для достижения полного паритета – но в ближайшее время не примет такого решения.

Темы: РосcияСШАПутинсуд
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